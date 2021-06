Arsenal, occhi in Spagna per rinforzare la squadra: nel mirino Fekir del Betis

L'Arsenal punta Nabil Fekir. I Gunners sono all'opera per costruire una formazione competitiva in grado di riscattare una stagione amara. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di AS, il primo nome sul taccuino del tecnico Arteta sarebbe proprio il centrocampista francese del Betis Siviglia ma la prima offerta arrivata è considerata non sufficiente dal club andaluso.