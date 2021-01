Arsenal, Ozil stasera risponderà via Twitter ai tifosi. Arteta: "Una situazione difficile da gestire"

Questa sera Mesut Ozil risponderà alle domande degli internauti attraverso il proprio account Twitter lanciando l'hashtag #AskMesut. Inevitabile attendersi domande circa il suo futuro e i mesi passati all'Arsenal da separato in casa. "Parleremo del passato, del presente e del futuro" ha annunciato il trequartista tedesco. In merito Mikel Arteta ha risposto con diplomazia: "Non seguo Twitter. Mesut lo ha già fatto in passato e il fatto che voglia informare i suoi tifosi non mi sorprende".

"È sempre difficile gestire questa situazione quando sei escluso dalla rosa, ed è stato difficile per tutti. Devi mantenere i giocatori motivati e quando sentono di non poter contribuire è difficile. Io ho cercato di gestirlo nel miglior modo possibile".

"Sapevo quando ho preso la decisione (di lasciarlo fuori, ndr) le conseguenze che avrebbe potuto avere. Dobbiamo trovare la soluzione giusta per il giocatore e la società".