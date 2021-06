Arsenal, ritorno di fiamma per Praet. Questa volta il belga è pronto a dire sì

vedi letture

L'Arsenal è tornato a puntare il centrocampista Dennis Preat, già cercato ai tempi in cui militava nella Sampdoria, e questa volta potrebbe riuscire a portarlo a Londa. Il belga classe '94 due anni fa infatti rifiutò la corte dei Gunners per approdare al Leicester, ma ora sarebbe pronto a trasferirsi a Londra come riporta l'Express. Per averlo però l'Arsenal dovrà mettere sul piatto una cifra vicina ai 18 milioni di sterline.