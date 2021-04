"Assurdo pensare alla Champions senza il Real Madrid", rivedi Zidane in conferenza stampa

"Per me è assurdo pensare che il prossimo anno non parteciperemo alla Champions League. Si parla molto di questo argomento ma l'unica cosa di cui ci dobbiamo preoccupare credo sia la partita di domani (oggi, contro il Chelsea, ndr). Il resto non possiamo controllarlo, penso solo che l'anno prossimo vogliamo vedere il Real Madrid in Champions". Così Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Chelsea.