Aston Villa, Smith: "Pagati i nostri errori. Siamo un po' in difficoltà"

vedi letture

Dean Smith, allenatore dell'Aston Villa, ha analizzato ai microfoni di Sky Sports la sconfitta per 0-2 rimediata in casa contro il Tottenham: "Gli errori ci sono costati caro. Siamo stati la squadra migliore nei primi trenta minuti, ma abbiamo fatto un errore e loro hanno segnato. Nella ripresa poi ne abbiamo commesso un altro stupido in occasione del rigore. Eppure, in difesa siamo stati solidi per tutta la partita. Finora abbiamo avuto una buona stagione, ma siamo adesso siamo un po' in difficoltà. Non ci scoraggiamo troppo: rifletteremo e lavoreremo sodo per recuperare".