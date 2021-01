Atletico Madrid, la squadra non può allenarsi da giovedì. E fra due giorni c'è il Siviglia

Problemi per l'Atlético Madrid, che oltre a non poter giocare la partita contro l'Athletic a seguito della tempesta Filomena. La squadra non può allenarsi sul terreno di gioco da giovedì e nella giornata di ieri i giocatori sono rimasti a casa, svolgendo lavori individuali. Martedì ci sarà la partita contro il Siviglia al "Wanda Metropolitano" e le condizioni per presentarsi alla sfida, se mai si dovesse giocare, sono tutt'altro che buone.