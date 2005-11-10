Atletico Madrid, rinnovo ad un passo per Pubill: manca solo la firma sul nuovo accordo

Il futuro di Marc Pubill continua a tingersi di blanco y rojo. Secondo quanto rivelato dal collega Matteo Moretto, l'esterno destro spagnolo è ad un passo dal rinnovo contrattuale con l'Atlético Madrid. Dopo una prima proposta avanzata dal club colchonero durante la sessione estiva di trasferimenti, i vertici della società madrilena hanno formulato nei giorni scorsi una seconda offerta economica e progettuale. Il nuovo rilancio ha incassato il pieno gradimento sia del calciatore classe 2003 sia del suo entourage.

Tra le parti è già stato raggiunto un principio d'accordo totale su cifre e durata dell'accordo: restano da sbrigare soltanto i dettagli burocratici formali prima di procedere con le firme sul contratto e l'ufficializzazione. Un segnale di forte continuità e fiducia da parte dell'Atlético nei confronti del giovane talento spagnolo, pronto a blindare la fascia destra del Metropolitano per le prossime stagioni.