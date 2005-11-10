LaLiga, Atletico vittorioso e secondo in classifica: Elche battuto 2-3, in gol anche Alvarez
Paolo Lora Lamia
Il sabato di Liga prosegue con il successo dell'Atletico Madrid sul campo dell'Elche. Avvio da sogno dei Colchoneros, sullo 0-2 dopo 7 minuti grazie alle reti di Grimaldo e Kang-in. Neto al 26' riapre la gara, ma al 41' Alvarez ristabilisce la distanza di sicurezza. Nuove speranze per i padroni di casa con il gol di Sangaré al 48', ma l'Atletico resiste e porta a casa una vittoria per 2-3 che vale momentaneamente il secondo posto. Questo il programma completo e la classifica:
La 14ª giornata
Venerdì 20 novembre
Levante - Racing Santander 1-3
Sabato 28 novembre
Betis Siviglia - Rayo Vallecano 0-1
Malaga - Athletic Bilbao 3-4
Elche - Atletico Madrid 2-3
Real Madrid - Alavés
Domenica 29 novembre
Valencia - Osasuna
Deportivo A Coruna - Barcellona
Celta Vigo - Villarreal
Real Sociedad - Siviglia
Lunedì 30 novembre
Espanyol - Getafe
La classifica
1. Barcellona 36
2. Atlético Madrid 34
3. Real Madrid 33
4. Betis 27
5. Real Sociedad 22
6. Racing Santander 20
7. Siviglia 19
8. Athletic Club 19
9. Alavés 16
10. Villarreal 15
11. Espanyol 15
12. Deportivo 15
13. Rayo Vallecano 15
14. Osasuna 15
15. Celta Vigo 13
16. Getafe 12
17. Valencia 12
18. Levante 12
19. Elche 11
20. Málaga 5