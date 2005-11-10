La Roma valuta la pista che porta ad Ademola Lookman per colmare finalmente la lacuna offensiva segnalata da Gian Piero Gasperini fin dal suo arrivo nella Capitale. Il tecnico giallorosso chiede da tempo un attaccante capace di garantire strappi, accelerazioni e profondità, e il mercato invernale offre ora l'opportunità di puntare direttamente su un colpo estremamente conosciuto dall'ex guida dell'Atalanta.

La situazione

L'avventura all'Atletico Madrid non sta decollando: in 15 presenze il nigeriano ha segnato appena 2 reti e non parte titolare da metà settembre. Per questo motivo il club spagnolo lo considera cedibile intorno ai 40 milioni di euro, cifra che potrebbe scendere fino a 35 milioni con uno sconto. A Trigoria si punta però a impostare un'operazione in prestito con diritto di riscatto, replicando la formula utilizzata nel gennaio 2026 con l'Aston Villa per Donyell Malen. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Scorie da dimenticare

Sullo sfondo restano da ricomporre le vecchie frizioni vissute a Bergamo sia con il direttore sportivo Tony D'Amico, legate al braccio di ferro estivo per l'Inter e alla successiva cessione forzata all'Atletico. Questo anche con lo stesso Gasperini dopo le polemiche seguite al rigore fallito contro il Club Brugge nel febbraio 2025. Le esigenze tecniche della Roma spingono però a superare le scorie del passato, anche se ogni mossa resta congelata in attesa dell'arrivo a Trigoria di Ryan Friedkin per definire budget e linee guida operative del mercato di gennaio.