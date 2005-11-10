C'è anche lo zampino di Lee Kang-in sulla vittoria di oggi dell'Atletico Madrid, ottenuta sul campo dell'Elche con il punteggio di 2-3. Il sudcoreano, come riportato da Marca, dopo la partita ha dichiarato: "Ogni trasferta è difficile. Abbiamo iniziato bene, ma verso la fine della partita abbiamo sofferto. Sono aspetti su cui dobbiamo migliorare. Abbiamo gestito bene l'incontro e conquistato i tre punti, che per noi erano davvero importanti".

Sull'ottimo avvio di gara, con anche il suo gol: "Il nostro obiettivo era prendere il controllo del gioco e siamo molto soddisfatti della vittoria". Infine, sul suo adattamento a Madrid: "Un passo alla volta, mi sto adattando. Alcune partite vanno meglio di altre. I miei compagni e lo staff tecnico mi stanno aiutando; continuerò a migliorare e a dare tutto per questa squadra".