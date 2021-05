Atletico Madrid, Simeone: "Vincere in Spagna è difficile, il nostro successo ha ancora più valore"

Lunghissima intervista del Cholo Simeone con ESPN Argentina. Si parla, ovviamente, del campionato spagnolo vinto dall'Atletico Madrid: "È bellissimo, dopo sette anni siamo riusciti a vincere ancora. Questa stagione è stata difficile per tutti, il Covid ha colpito duramente anche noi. Ma la storia di questo club si basa sulla forza, sulla resistenza, vincere quest'anno ha ancora più valore. Quando sono arrivato, nel 2011, dissi che avrei voluto che le persone si sentissero identificate nella storia si questo club. Quando abbiamo salutato il Calderon ho dovuto parlare, perché la gente non sapeva se sarei rimasto. Ho detto che sarei rimasto e l'ho detto perché avevo capito che qui c'era un futuro. Prima l'Atletico vinceva ogni 25 anni, poi siamo scesi a 18, ora siamo passati a 7 anni dall'ultimo titolo. Siamo davvero felici, c'è tanto lavoro dietro questo titolo, gente che lavora ogni giorno dietro le quinte. Vincere in Spagna è davvero difficile, qui ci sono Real Madrid e Barcellona in vetta alla Liga ogni anno e per batterli devi fare bene, davvero bene"