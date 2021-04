Atletico, Torreira esce allo scoperto: "Ho chiuso con l'Europa. Voglio andare al Boca Juniors"

vedi letture

Lucas Torreira esce allo scoperto. L'ex centrocampista della Sampdoria, oggi all'Atlético Madrid, ha dichiarato di ritenere chiusa la sua esperienza in Europa e di voler vestire la maglia del Boca Juniors. Il giocatore si trova attualmente in Uruguay a seguito della morte della madre a soli 53 anni, colpita dal Covid-19. Nel corso di un'intervista a ESPN l'uruguayano ha dichiarato: "La notte in cui è morta mia mamma, alle 4.15 di mattina mi hanno chiamato e una delle prime persone a cui ho dato notizia è stato il mio agente. E appena gliel'ho comunicato gli ho detto: 'Pablo, non voglio più giocare in Europa, voglio tornare per il Boca'". Sempre Torreira ha aggiunto: "Mio padre, emozionato, mi ha detto con le lacrime agli occhi che era il momento di giocare al Boca". L'uruguayano ha assicurato che non si tratta di una scelta di pancia ma figlia di una valutazione ponderata nel tempo: "Sono due anni che non sto passando un buon momento a livello personale. Mi ha fatto male la decisione dell'Arsenal di lasciarmi andare, dopo tutto quel che ho fatto per il club. Nell'Atlético non sto giocando come vorrei e questo mi fa male, perché sono un giocatore che vive della partita e il mio stato d'animo ne risente".