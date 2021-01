Attacchi razzisti a Tuanzebe e Martial. Maguire: "Disgustoso. Certa gente non può tifare Man United"

Harry Maguire, capitano del Manchester United, ha fermamente condannato gli atti razzisti arrivati tramite social network all'indirizzo di Axel Tuanzebe e Anthony Martial a seguito del clamoroso ko interno contro lo Sheffield United ultimo in classifica: "È disgustoso. Mi sono svegliato stamattina ed ero devastato per il risultato. Poi ho letto cosa è successo sui social media ai miei compagni di squadra e mi ha fatto sentire male. Non c'è posto per queste persone, che decisamente non possono tifare né possono essere associati al nostro club. Non vogliamo il loro supporto. È incredibile che queste cose continuino ad avvenire ai giorni d'oggi. Il club si è attivato ma certamente qualcosa va cambiato".