Ufficiale Aubameyang lascia l'Europa e atterra in Arabia: ha firmato con l'Al Qadsiah fino al 2026

Pierre-Emerick Aubameyang saluta l'Europa e sbarca ufficialmente all'Al Qadsiah. Dopo una sola stagione all'Olympique Marsiglia, l'attaccante gabonese saluta con 27 gol e 11 assist in 47 partite, pronto per la nuova avventura in Arabia Saudita. Il 35enne si riunirà all'ex difensore del Real Madrid Nacho Fernandez, firmando un contratto fino a giugno 2026.

Il saluto di ieri. Sui social l'addio all'OM: "Grazie Marsiglia. Ho passato un anno ricco di emozioni e vorrei ringraziare tutta la società, lo staff, i miei compagni e i nostri tifosi. Mi hai reso più forte e questi ricordi rimarranno con me per sempre. Come sapete ho sempre seguito i consigli di mio padre, che mi hanno permesso di diventare il giocatore che sono e quindi abbiamo preso questa decisione per il futuro della mia carriera. È giunto il momento per me di iniziare un nuovo capitolo. Grazie signor Frank McCourt, grazie Pablo per aver accettato la mia partenza, grazie per il vostro immancabile supporto ma soprattutto grazie per avermi dato la possibilità di scoprire il calore e la passione del Vélodrome. Non vi dimenticherò mai".

L'annuncio social. In attesa del comunicato ufficiale, l'Al Qadsiah ha rilasciato la comunicazione sui propri social media dell'ingaggio ufficiale di Aubameyang. "Attenzione. La pantera nera è qui", il messaggio pubblicato dal club saudita, condiviso dal giocatore ex Borussia Dortmund e Barcellona sui propri account.