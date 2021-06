Aumentano le pretendenti per Alexander Isak: anche l'Arsenal si muove per lo svedese

vedi letture

Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse da parte di alcune squadre italiane, come la Roma, per Alexander Isak ma le pretendenti dell'attaccante della Real Sociedad sono molte e arrivano da ogni parte d'Europa. Secondo The Athletic, l'ultimo club in ordine di tempo che si è interessato al giocatore è l'Arsenal di Arteta.