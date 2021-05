Azpilicueta: "Pochi gol di Werner? Noi umani, il suo contributo è stato comunque importante"

Cesar Azpilicueta, capitano del Chelsea, ha commentato così il rendimento al di sotto delle aspettative di Timo Werner in questa stagione coi Blues (12 gol segnati in 51 presenze): "Io cerco sempre di aiutarlo. Siamo essere umani e, quando le cose non vanno bene, ne soffriamo anche noi. I calciatori offensivi sono valutati solo per quanto segnano, ma il suo contributo è stato importante quest'anno. Timo è un calciatore che conta molto per noi. Gli piacerebbe ovviamente fare più gol, ma allo stesso tempo Werner mostra sempre la sua voglia e le sue ambizioni in campo", le dichiarazioni dello spagnolo nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions col City.