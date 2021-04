Barça-Athletic, Bartomeu non ci sarà: “Non trovo corretto avere un privilegio negato ai soci”

L’ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu non presenzierà alla finale di Copa del Rey fra i catalani e l’Athletic Club di Bilbao, nonostante fosse stato invitato dal nuovo numero uno catalano Joan Laporta. “Se i soci non possono partecipare a questa gara a causa del Coronavirus non trovo corretto che io abbia questo privilegio”, ha spiegato Bartomeu alla stampa iberica. Anche Sandro Rosell, Joan Gaspart ed Enric Reyna hanno rifiutato l’invito della presidenza del club ad assistere dal vivo alla gara, mentre in tribuna saranno presenti Víctor Font, Toni Freixa e Carles Tusquets.