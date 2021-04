Barça sempre più ottimista sul rinnovo di Messi. L'argentino potrebbe ridursi l'ingaggio

Messi e il Barcellona, oggi, sono più vicini rispetto a qualche mese fa. Ne è sicuro il Daily Mirror, secondo il quale il neo-presidente blaugrana Joan Laporta sarebbe sempre più ottimista sulla permanenza della Pulce in Catalogna. L'intenzione del club culé sarebbe quella di offrire all'argentino un contratto di tre anni, con ritocco verso il basso dell'ingaggio - l'attuale situazione finanziaria del Barça non sarebbe in grado di garantire per altre stagioni l'ingaggio da 75 milioni di euro attualmente percepito dal rosarino -: uno stato dell'arte di cui è a conoscenza lo stesso Messi, che in questi giorni starebbe valutando molto seriamente l'ipotesi di legarsi ancora alla società che l'ha cresciuto.