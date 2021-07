Barcellona, Coutinho vuole tornare al Liverpool ma Klopp non è convinto: c'è il Leicester

Philippe Coutinho dovrebbe lasciare Barcellona. L'attaccante brasiliano, complice un brutto infortunio, non ha potuto lasciare il segno come avrebbe voluto con la maglia dei blaugrana. Il giocatore, riporta il Sun, vorrebbe tornare al Liverpool ma Jurgen Klopp non sarebbe molto interessato alla questione. Fra i principali corteggiatori dell'ex Bayern Monaco e Inter ci sarebbe il Leicester.