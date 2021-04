Barcellona, Dembele si racconta: "Nello spogliatoio mi chiamano Eto'o, per il futuro si vedrà"

In una lunga intervista concessa ai microfoni di BeinSports, Ousmane Dembele, attaccante del Barcellona, si è raccontato a tutto tondo, dal suo stile di vita al futuro, con il contratto che scadrà nel giugno 2022: “Credo che il mio stile di vita non abbia nulla a che vedere con gli infortuni che ho avuto. La verità è che non rimani 4 anni al Barcellona se il tuo stile di vita non è consono. Penso semplicemente che all’inizio fossi meno forte e preparato fisicamente. Adesso resisto di più, anche agli interventi duri. Lenglet dice sempre che devo imparare a prenderne anche di più. Nello spogliatoio ora mi chiamano Samuel Eto'o perché gioco da punta, Messi mi dà tanti consigli. Futuro? Ho ancora un anno di contratto. Non c'è ancora stato un incontro con la società. Il nuovo presidente è arrivato da poco, non lo conosco bene ma ci sta molto vicini. Vedremo che accadrà".