Barcellona, il candidato Freixa: "Ho un accordo con due giocatori. E Koeman sarà confermato"

Nel corso di un'intervista rilasciata a El Larguero, il candidato alla presidenza del Barcellona, Toni Freixa, ha dichiarato: "Ho un accordo con due giocatori: un difensore e un attaccante". E circa la questione allenatore precisa: "Se verrò eletto Koeman continuerà ad essere il nostro allenatore. Per la sua leadership e dedizione, è un uomo del club". Su Messi: "Spero resti. Lo vedo motivato per continuare e sono convinto che non non ci sia per lui un posto migliore di Barcellona".