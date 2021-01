Barcellona, Koeman: "Bisogna segnare di più. Se davanti rallentano dobbiamo farci trovare pronti"

Il Barcellona soffre ma riesce a strappare una vittoria di misura sul campo del fanalino di coda Huesca. Il tecnico blaugrana Ronald Koeman ha così commentato la prestazione dei suoi: "Abbiamo creato tantissime occasioni contro una squadra che difende in maniera molto bassa e ti lascia pochissimi spazi. È stato complicato ma abbiamo avuto pazienza, siamo riusciti a segnare e siamo andati vicini al raddoppio in almeno altre tre-quattro occasioni. Nella ripresa siamo stati meno brillanti e abbiamo sofferto un po', succede questo se non si chiudono le partite. Dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio, nel riempire meglio l'area di rigore. Sono contento per il gol di de Jong perchè l'inserimento dei centrocampisti è fondamentale per il mio gioco".

Sulla prestazione di Dembélé

"È un giocatore che ci è mancato, è un attaccante che sa giocare sulla fascia, è bravo nell'uno contro uno e ci da sempre profondità. Stasera ha combinato

benissimo con Jordi Alba, se sta bene fisicamente è un'arma importante nel nostro arco".

Puntate alle testa della classifica o alla zona Champions League?

"Questo mese credo sia molto importante per testare le nostre ambizioni: abbiamo tante gara fuori casa e se le vinciamo tutte credo che potremo dire la nostra fino alla fine. Se le squadre davanti rallentano dobbiamo farci trovare pronti e provare ad accorciare il divario".

Si aspetta un "numero 9" dal mercato?

"Più volte abbiamo detto a inizio stagione che in avanti servirebbe un attaccante di peso, che possa garantirci gol ed esperienza. Vediamo, non dipende da me".