Barcellona, Koeman: "Concedere 3 gol in un tempo non è da noi, c'è stata poca convinzione"

C'è delusione in casa blaugrana dopo il pareggio contro il Levante che ha inferto un duro colpo alle speranze del Barcellona di poter ambire a vincere la Liga. Al termine della gara del Ciutat de Valencia, finita 3-3, il tecnico dei catalani Ronald Koeman ha commentato la prestazione ai media ufficiali del club:

"Abbiamo iniziato molto bene, ma le partite durano 90 minuti e nella seconda parte abbiamo abbassato troppo il ritmo. Penso che abbiamo avuto una buona reazione dopo il 2-2, abbiamo segnato il terzo gol e ci siamo coperti ma di nuovo abbiamo concesso troppo, per loro è stato troppo facile segnare. Questo è un problema, non è normale concedere 3 gol in un solo tempo, questo non è il livello del Barcellona."

Sulla prestazione di Dembele, schierato esterno di centrocampo:

"Ha creato molti pericoli sulla sua fascia e anche difensivamente ha fatto bene. Il nostro sistema di gioco comporta compiti 'estremi' per chi gioca sulla fascia. La dimostrazione è sul nostro terzo gol: stava difendendo in buona posizione, poi abbiamo riconquistato palla e nel contropiede è stato spietato, di conseguenza può giocare in quel ruolo."

C'è stato un calo fisico?

"Sappiamo che è stato un campionato duro, con molte partite, ma credo che la squadra sia ancora in grado di sostenere fisicamente queste partite. Penso che la nostra colpa sia di essere tornati in campo con poca convinzione dopo l'intervallo, dopodiché è molto difficile recuperare perché questo dà molta fiducia agli avversari".