Barcellona, Koeman: "Non è finita per noi. Le prossime tre partite saranno decisive"

In vista della sfida contro l'Elche, recupero della prima giornata de LaLiga, il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, è intervenuto in conferenza stampa: “Penso che possiamo ancora lottare per il campionato. Gli ultimi risultati stanno dimostrando che qualsiasi squadra può scendere. Dipenderà dalle prossime due partite (Elche e Siviglia). E poi dobbiamo cercare di rimontare in Copa del Rey (ancora col Siviglia, ndr). Non sono uno di quelli che pensa che una competizione sia più importante. Abbiamo tre partite importanti, sarà complicato perché dobbiamo tentare la rimonta contro il Siviglia senza pubblico. Col pubblico sarebbe più facile".