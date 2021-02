Barcellona, Koeman: "Piqué sta bene. Domani deciderò se convocarlo per il PSG"

Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, non ha sciolto le riserve su Gerard Piqué. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei catalani ha dichiarato sul difensore: "Sta bene, si allena col gruppo dal 4-5 giorni. Abbiamo buone sensazioni e avremo a disposizione ancora un giorno per decidere se sarà convocato". 34 anni, Piqué è fermo da fine novembre per un problema al ginocchio.