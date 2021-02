Barcellona, Koeman ritrova Araujo ma perde Pjanic. Il bosniaco salta la partita col Siviglia

vedi letture

Ronald Araujo torna tra i convocati di Ronald Koeman e sarà a disposizione per la sfida di domani contro il Siviglia in campionato. Il difensore uruguayano si era infortunato nel corso della partita contro il Betis il 7 febbraio e ha saltato oltre a tre partite de LaLiga l'andata della semifinale di Copa del Rey e soprattutto l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Problemi fisici per Miralem Pjanic che non ha lavorato con la squadra e non è in lista. Il bosniaco ha male alla caviglia destra e la sua situazione è sotto osservazione.