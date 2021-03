Barcellona, Laporta con la squadra a Parigi per il ritorno degli ottavi di Champions

Joan Laporta, neo presidente del Barcellona, seguirà la squadra a Parigi dove domani sera andrà in scena il ritorno degli ottavi di Champions League. Una missione quasi impossibile per il Barça, sconfitto all'andata 4-1 in casa da Mbappè e compagni.