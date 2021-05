Barcellona, Laporta prepara la rivoluzione: potrebbero partire in 14

Rivoluzione in vista per il Barcellona, lo riporta stamane Mundo Deportivo che evidenzia come l'era Laporta potrebbe portare a un vero e proprio restyling che potrebbe portare fino a 14 partenti. Tra i nomi certi fuori dal progetto vi sono Neto, Umtiti, Junior, Pjanic, Matheus, Braithwaite e Coutinho. Nel caso di Pjanic la discriminante è la permanenza di Koeman, che non lo ritiene un giocatore fondamentale e lo scarso minutaggio lo sta dimostrando.