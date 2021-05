Barcellona, Laporta punta Haaland. E chiederà un sacrificio a Messi per prenderlo

vedi letture

Secondo quanto riferito dal Sun il Barcellona sarebbe intenzionato a trattare al ribasso il rinnovo del contratto di Leo Messi per poter recuperare risorse finanziarie da investire su Hergling Haaland del Borussia Dortmund. Il presidente blaugrana Laporta ritiene infatti che il norvegese possa rappresentare il futuro del club catalano sia per le sue qualità sia per la sua giovane età e proverà a fare tutto il possibile per portarlo in Spagna. Gli ostacoli sono la valutazione fatta dal club tedesco, 150 milioni di euro, e la presenza del Manchester United sulle tracce del giovane bomber giallonero. Secondo il tabloid britannico a Messi sarà chiesto addirittura di dimezzare le proprie richieste per poter avere fondi a sufficienza per portare Haaland al Camp Nou.