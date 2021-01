Barcellona, le quattro possibili destinazioni di Messi: ancora viva l'ipotesi permanenza

L'edizione odierna di Sport fa il punto su Lionel Messi, ipotizzando quattro scenari: una di esse è la permanenza al Barcellona, nonostante tutto. Col Mondiale del 2022 che si gioca in Qatar la Pulga potrebbe decidere di restare ancora una stagione per arrivare poi a disputare il torneo e prendere una decisione. La famiglia del resto sta pressando affinché rimanga ancora in Catalogna e le elezioni presidenziali del 24 gennaio potrebbero dare indicazioni importanti. Resta in piedi l'ipotesi Manchester City di Pep Guardiola, che ha rinnovato il contratto fino al 2023. Ultima opzione europea, il Paris Saint-Germain, per una romantica reunion con Neymar. Infine e scenario più probabile, se non nell'immediato magari più avanti, gli Stati Uniti. E si fa largo l'idea di vedere Messi a Miami magari con Luis Suarez dal 2023.