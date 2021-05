Barcellona, riallacciati contatti col PSG per Neymar: si tratta su base di 60 milioni e contropartite

vedi letture

Il grande obiettivo del Barcellona sul mercato è Neymar. A sostenerlo è RAC 1, secondo cui Joan Laporta vorrebbe riportare il Catalogna il brasiliano, che di par suo sarebbe felicissimo di vestirsi nuovamente di blaugrana. C'è già stato un approccio, ma il PSG ha alzato un muro. Tuttavia Neymar non ha ancora rinnovato e questo di certo non fa gioco al direttore sportivo Leonardo. Il medium catalano fa sapere che l'operazione sarebbe imbastita sulla base di 60 milioni di euro più contropartite tecniche, anche se ancora non sono stati individuati i calciatori da utilizzare come merce di scambio.