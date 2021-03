Barcellona, si rivede Piqué. Koeman spera di recuperarlo per il Clasico

Gerard Piqué torna a disposizione di Ronald Koeman. Il difensore si è allenato parzialmente col gruppo oggi, a cinque giorni dal ritorno del campionato dove i catalani affronteranno il Valladolid. L'obiettivo è quello di avere a disposizione il centrale, così come Sergi Roberto, per il Clasico in programma fra 10 giorni. 34 anni, Piqué ha saltato gran parte della stagione per problemi al ginocchio: per lui solamente 15 presenze in tutte le competizioni.