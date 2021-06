Barcellona, slitta ancora il rinnovo di Dembele. Il club teme che voglia partire a zero

Tiene banco a Barcellona la questione rinnovo per Ousmane Dembelè. L'esterno francese ha un contratto in scadenza nel 2022, ma nonostante i vari tentativi del club di trovare un accordo per prolungare il contratto, fino a questo momento l'ex Dortmund e il suo agente hanno sempre rigettato al mittente ogni offerta ricevuto. Come riporta el Mundo Deportivo, la paura del Barcellona è che Dembelè abbia pronto un contratto con un altro club da firmare il primo di gennaio, per lasciare a zero il Barcellona.