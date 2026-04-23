Barcellona, una cessione dolorosa potrebbe finanziare il grande colpo in attacco

Con l’avvicinarsi del mercato estivo, il Barcellona si prepara a vivere settimane molto "calde". In cima alla lista dei desideri resta Julián Álvarez, ma nelle ultime ore è emersa anche un’alternativa di peso: Victor Osimhen, attualmente al Galatasaray, profilo che piace molto alla dirigenza catalana.

Per finanziare eventuali colpi, però, i blaugrana dovranno inevitabilmente fare cassa. In questo scenario rientra anche il nome di Alejandro Balde, uno dei giovani più promettenti della rosa a disposizione di Hansi Flick. Secondo quanto riportato in Spagna, il terzino sarebbe finito nel mirino della Premier League, in particolare dell’Aston Villa guidato da Unai Emery, che sarebbe pronto a presentare un’offerta importante per assicurarsi il giocatore. Si parla di una cifra che potrebbe arrivare fino a 50 milioni di euro, una somma significativa che aiuterebbe il Barça a riequilibrare le proprie finanze e a muoversi con maggiore libertà sul mercato.

Resta da capire quale sarà la posizione del club catalano: Balde rappresenta un elemento di prospettiva e già inserito nel progetto tecnico, ma davanti a determinate cifre la dirigenza potrebbe vacillare.