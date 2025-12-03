Barcellona, Balde felice: "Ottimo lavoro difensivo. Questa vittoria ci darà fiducia"
Al termine della sfida vinta contro l'Atletico Madrid, l'esterno del Barcellona Alejandro Balde ha analizzato: "La fase offensiva del Barcellona è solitamente più apprezzata - sottolinea il Mundo Deportivo - ma penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro difensivo che merita anch'esso un elogio. Stiamo gradualmente tornando al nostro meglio e faremo una grande stagione. Conosciamo tutti il livello dell'Atlético, quindi questa vittoria ci darà fiducia".
Di seguito la classifica aggiornata dopo la partita di ieri sera:
Classifica aggiornata
1. Barcellona 37 *
3. Real Madrid 33
2. Villarreal 32
4. Atletico Madrid 31 *
5. Betis 24
6. Espanyol 24
7. Getafe 20
8. Athletic 20
9. Real Sociedad 16
10. Siviglia 16
11. Celta Vigo 16
12. Elche 16
13. Rayo Vallecano 16
14. Alavés 15
15. Valencia 13
16. Maiorca 13
17. Osasuna 12
18. Girona 12
19. Levante 9
20. Oviedo 9
* una partita in più
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.