Barcellona, Balde felice: "Ottimo lavoro difensivo. Questa vittoria ci darà fiducia"

Al termine della sfida vinta contro l'Atletico Madrid, l'esterno del Barcellona Alejandro Balde ha analizzato: "La fase offensiva del Barcellona è solitamente più apprezzata - sottolinea il Mundo Deportivo - ma penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro difensivo che merita anch'esso un elogio. Stiamo gradualmente tornando al nostro meglio e faremo una grande stagione. Conosciamo tutti il ​​livello dell'Atlético, quindi questa vittoria ci darà fiducia".

Di seguito la classifica aggiornata dopo la partita di ieri sera:

Classifica aggiornata

1. Barcellona 37 *

3. Real Madrid 33

2. Villarreal 32

4. Atletico Madrid 31 *

5. Betis 24

6. Espanyol 24

7. Getafe 20

8. Athletic 20

9. Real Sociedad 16

10. Siviglia 16

11. Celta Vigo 16

12. Elche 16

13. Rayo Vallecano 16

14. Alavés 15

15. Valencia 13

16. Maiorca 13

17. Osasuna 12

18. Girona 12

19. Levante 9

20. Oviedo 9

* una partita in più