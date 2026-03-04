Non solo Kounde, il Barcellona perde anche Balde per un mese. È emergenza difensiva

In casa Barcellona si apre una falla sulle corsie difensive. Contro l’Atletico Madrid infatti si sono fermati per infortunio sia il terzino destro Jules Kounde sia quello sinistro Alejandro Balde. Il primo ha riportato “una lesione al terzo medio bicipite femorale della coscia sinistra”, mentre il secondo “una lesione al bicipite femorale” sempre della coscia sinistra.

Per entrambi si prospetta uno stop di quattro o cinque settimane che creerà non pochi problemi al tecnico Hansi Flick che nel post gara contro l’Atletico Madrid si è un po' lamentato della situazione: “Abbiamo altri due infortuni e non sono contento, perché si aggiungono a quello di Frenkie . Dobbiamo parlare con lo staff medico, con lo staff, per evitare di perdere tre giocatori in una settimana”. Frankie è ovviamente il centrocampista De Jong che dovrà restare fuori per circa un mese e mezzo a causa di un infortunio al bicipite distale della gamba destra.

Entrambi i giocatori rischiano di saltare gli ottavi di finale di UEFA Champions League contro il Newcastle e tre sfide di Liga contro Athletic Bilbao, Siviglia e Rayo Vallecano. Una perdita che obbligherà il Barça a rivedere gli equilibri difensivi proprio nella fase decisiva dell’annata con Gerard Martin e Joao Cancelo che saranno chiamati agli straordinari e il possibile ricorso alla promozione in prima squadra di qualche giovane della Masia.