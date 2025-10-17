Alejandro Balde, infortunato all'Europeo dell'anno scorso. Salvo poi tornare in auge

Uno dei migliori giovani spagnoli dell'ultimo periodo è senz'altro Alejandro Balde. Cresciuto nel Barcellona, dopo l'ultimo rinnovo valeva circa 1 miliardo di euro di clausola risolutoria. Poi c'è stato l'infortunio che lo ha escluso dai possibili convocati per l'Europeo del 2024, nonostante fosse il titolare fisso di un grandissimo club.

Ma cosa sarebbe successo in Germania se ci fosse stato Alejandro Balde? La domanda è ovviamente retorica e non ha una grande risposta, anche se quello che è capitato alle Furie Rosse avrebbe potuto avere anche una sliding doors, non è dato sapere se migliore o peggiore. Perché Balde sarebbe stato probabilmente il titolare del ruolo, lasciando in panchina Marc Cucurella che ha avuto un impatto - e un ruolo - decisamente importante in quella che è stata la vittoria della selezione spagnola.

Poi però è ritornato, più volte nell'undici titolare del Barcellona. Sembra che sia passato un secolo dal suo esordio nella Liga, considerato che ha già 131 presenze con la maglia blaugrana. Nel prossimo giugno, nel Mondiale fra Stati Uniti, Canada e Messico potrebbe essere un fattore. Il problema è che negli ultimi due anni non è mai stato convocato, fra rottura del crociato e le prestazioni altrui. Oggi Alejandro Balde compie 22 anni.