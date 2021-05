Barcellona, verrà pagato il riscatto di Emerson Royal. Il brasiliano tornerà alla base

Emerson Royal torna al Barcellona. Il giocatore era in comproprietà col Betis, dove vi ha giocato per due stagioni e mezzo. Verrà riscattato per 9 milioni (6 per la metà e tre di plusvalenza). Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo non è da escludere che il brasiliano possa essere nuovamente trasferito: il Villarreal si è già mostrato interessato. Classe 1999, Emerson Royal ha giocato in questa stagione 38 partite in tutte le competizioni, segnando 2 reti.