Barkley verso il ritorno al Chelsea. Sarà solo di passaggio: piace al West Ham di Moyes

Il futuro di Ross Barkley sembra essere tutt'altro che deciso. Il centrocampista inglese ha perso posizioni nelle gerarchie dell'Aston Villa: nelle ultime sette partite di Premier League non è mai sceso in campo dal primo minuto e in due occasioni è rimasto in panchina fino al 90'. Da elemento fondamentale e grande trascinatore nella prima parte di stagione, è diventato una semplice comparsa, e a questo punto cominciano a crescere i dubbi. Una sua permanenza a Birmingham (dove è in prestito con diritto di riscatto), oggi, è esclusa, e il giocatore potrebbe tornare al Chelsea seppur solo di passaggio, in quanto non rientra nei piani di Thomas Tuchel. Sulle sue tracce, infatti, c'è il West Ham di David Moyes, che potrebbe regalarsi un colpo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. A riportarlo è TeamTalk.