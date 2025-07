Ufficiale La Roma ha ceduto Shomurodov: l'uzbeko approda al Basaksehir. I dettagli

Eldor Shomurodov è un nuovo giocatore dell'Istanbul Basaksehir. La Roma ha comunicato la cessione a titolo temporaneo con l'inserimento di un'opzione affinché diventi definitiva sul proprio sito ufficiale. Di seguito il testo integrale della nota pubblicata dalla società dei Friedkin:

"L’AS Roma comunica di aver ceduto Eldor Shomurodov all'Istanbul Basaksehir. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'attaccante uzbeko, acquistato nell'estate del 2021, ha collezionato con il Club 85 presenze e 13 gol, peraltro segnando all'esordio il gol della vittoria contro il Trabzonspor nel playoff di Conference League, match che aprì la competizione poi vinta dalla squadra giallorossa. Nel gennaio 2023, Shomurodov si è trasferito in prestito allo Spezia fino al termine del campionato e nella stagione 2023-24 ha giocato nel Cagliari allenato da Claudio Ranieri (sempre a titolo temporaneo). In bocca al lupo per il futuro, Eldor!".

Il classe '95, che in carriera ha vinto una Conference League proprio con i giallorossi e con Jose Mourinho in panchina, ha vestito le maglie di Rostov, Bunyodkor, Roma, Genoa, Cagliari, Spezia e Mash'al. Dopo tante esperienze in Italia, l'uzbeko approda in Turchia. La Super Lig, dopo che il Besiktas si è assicurato Tammy Abraham, pesca ancora una volta nella Capitale.