Ufficiale Bayer Leverkusen, arriva Bomba: il club tedesco ingaggia il 17enne maliano

Il Bayer Leverkusen continua a investire nel futuro e ha chiuso l’arrivo del promettente attaccante maliano Ndjicoura Bomba. Il 17enne, attualmente in forza al CS Bamako, si unirà alla squadra tedesca a partire da marzo 2026, non appena raggiunta la maggiore età. L’operazione rappresenta l’ennesima conferma del progetto giovane portato avanti dal club e dal direttore sportivo Simon Rolfes.

Alto 1,88 m, Bomba si è messo in luce durante la Coppa d’Africa U17 disputata ad aprile, segnando tre gol, servendo due assist e trascinando il Mali fino alla finale, persa ai rigori contro il Marocco. Fisicamente imponente, rapido e dotato di un buon gioco aereo, il giovane attaccante è considerato uno dei prospetti più interessanti del continente africano.

Il suo nome si aggiunge a una lunga lista di talenti su cui il Leverkusen sta scommettendo in vista del futuro. Solo quest’estate sono arrivati, tra gli altri, Farid Alfa-Ruprecht (19, dal Manchester City), Abdoulaye Faye (20, da BK Häcken), Christian Kofane (19, da Albacete), Axel Tape (17, da PSG) e Ibrahim Maza (19, da Hertha Berlino). Alcuni di loro sono già stati girati in prestito per accumulare esperienza, come Tim Oermann, ceduto temporaneamente allo Sturm Graz. Bomba ha firmato un contratto fino al 2030. L’obiettivo? Crescere con calma e diventare un punto fermo del Bayer del futuro.