Bayer Leverkusen, Bosz dopo il ko con lo Young Boys: "Difesa amatoriale nel primo tempo"

Il tecnico del Bayer Leverkusen Peter Bosz commenta così il rocambolesco ko delle aspirine, che dopo aver recuperato le tre reti di svantaggio, hanno subito il definitivo 4-3 dello Young Boys nei minuti finali. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Sarà breve. Abbiamo iniziato male, molto male. Poi il secondo tempo è andato un po' meglio. Non riesco a spiegare la nostra prestazione nel primo tempo. Non avevamo il controllo, abbiamo difeso in modo amatoriale. Adesso dobbiamo solo pensare a vincere la gara di ritorno, il resto non conta".