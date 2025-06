Ufficiale Bayer Leverkusen, il talento Onyeka va a farsi le ossa in Zweite col Bochum

vedi letture

Il Bochum ha annunciato di aver ingaggiato Francis Onyeka. "Il centrocampista diciottenne si unisce al club in prestito dal Bayer Leverkusen. Onyeka ha recentemente giocato la finale del campionato tedesco con la squadra Under 19 del Werkself, segnando un gol da capitano. Il prestito è valido fino al 30 giugno 2026", recita il comunicato.

"Per il nazionale Under 18 (sette presenze, tre gol) e vincitore della Medaglia d'Oro Fritz Walter, il passaggio al Bochum rappresenta un ulteriore passo avanti nella carriera. Nelle ultime due stagioni, Onyeka ha fatto parte della prima squadra del Bayer Leverkusen in diverse occasioni (tra cui nella sfida pareggiata per 1-1 proprio contro il Bochum), ma non ha mai giocato in Bundesliga. Tuttavia, ha già maturato esperienza sia in Coppa di Germania (contro l'SV Elversberg) che nella fase a gironi di Champions League (contro l'FC Red Bull Salisburgo)".

Francis Onyeka conosce già il Vonovia Ruhrstadion: "Ci sono stato l'anno scorso e sono rimasto colpito dall'atmosfera: assolutamente incredibile!". Ha anche già un'idea di cosa lo aspetta al VfL e in 2.Bundesliga: "Il VfL ha tifosi molto appassionati, che naturalmente vogliamo ispirare. Personalmente, spero di impressionare e di ottenere più minutaggio possibile. La Zweite Bundesliga è fisicamente impegnativa, quindi sarà una vera sfida".