Bayer Leverkusen, Voller sull'esonero di Bosz: "Non poteva essere evitato"

Rudi Völler, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, commenta così l'esonero del tecnico Peter Bosz da parte delle aspirine: "In considerazione di quello che è successo nelle ultime settimane, siamo giunti alla conclusione che l'esonero di mister Bosz non poteva essere evitato. La sconfitta con l'Hertha Berlino è stata emblematica, la squadra è ricaduta negli stessi errori più e più volte. Non siamo riusciti a correggere gli errori ed a ritrovare la strada del successo, per questo, dopo un'attenta analisi, abbiamo deciso di prendere questa decisione, nonostante il grande apprezzamento che abbiamo nei confronti di mister Bosz", ha detto Völler al sito ufficiale dei tedeschi.