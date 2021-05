Bayern campione, Lewandowski: "Belle sensazioni, voglio dare tutto per questa squadra"

Una tripletta questa sera, che lo portano a trentasei reti segnate in Bundesliga. Robert Lewandowski è uno degli uomini copertina del Bayern Monaco nove volte di fila campione di Germania, che festeggia quest'oggi il trentunesimo titolo della sua storia: "E' una bella sensazione ovviamente - racconta il polacco nel post gara. - Quella di oggi è stata l'occasione perfetta per dimostrare che siamo giustamente i campioni di Germania. Non ho chiesto ai miei compagni assist speciali per il record di gol, quando vuoi qualcosa di troppo la maggior parte delle volte non accade. Quando giochi per la squadra, invece, hai le tue occasioni. Ora continuerò a fare del mio meglio. Voglio dare tutto per la mia squadra. Sono grato per l'aiuto dei miei compagni".