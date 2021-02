Bayern, Coman: "In estate potevo andarmene, ma adesso è tutto diverso"

In un'intervista rilasciata a Telefoot, Kingsley Coman non ha nascosto di aver pensato di cambiare aria dopo la vittoria in finale di Champions con il Bayern: "Mi sono posto alcune domande - ha ammesso -, ma adesso la situazione è completamente diversa. Mi sento bene, gioco molto e vado d'accordo con l'allenatore". L'ex Juventus, pur consapevole di trovarsi nella "miglior squadra d'Europa", non ha escluso la possibilità di cercare nuove sfide in futuro: "Potrei voler vivere nuove esperienze", ha affermato.