Bayern Monaco, allacciati i contatti con l'entourage di Wijnaldum. Apertura del giocatore

Secondo quanto riportato da Sport 1 la dirigenza del Bayern Monaco ha allacciato i contatti con l'entourage di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese è in scadenza di contratto col Liverpool e in questi mesi è stato a lungo accostato al Barcellona. La mancata conferma di Ronald Koeman sulla panchina dei catalani potrebbe però cambiare le carte in tavola e ciò che filtra dalla Germania è un certo ottimismo e un'apertura del giocatore a un eventuale trasferimento in Baviera. 30 anni, Wijnaldum sta completando la sua quinta stagione con i reds con i quali ha raccolto 234 partite, segnando 22 reti.