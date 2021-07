Bayern Monaco, Fein non rientra nei piani. C'è il Greuther Furth pronto ad accoglierlo

Dopo l'esperienza in Olanda con la maglia del PSV Eindhoven per il centrocampista Adrian Fein c'è stato il ritorno al Bayern Monaco dove però non è destinato a restare visto che non rientra nei piani del club bavarese. Secondo Sportbild il classe '99 è alla ricerca di un club dove poter giocare con continuità con il Greuther Furth che si sarebbe già informato sul centrocampista.