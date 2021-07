ufficiale Bayern Monaco, il centrocampista Fein in prestito al Greuther Furth

Il Bayern Monaco ha annunciato sul proprio sito ufficiale la cessione in prestito del centrocampista Adrian Fein al Greuther Furth, altro club di Bundesliga. Il classe '99 era appena tornato in Baviera dal prestito al PSV Eindhoven in Olanda.