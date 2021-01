Bayern Monaco, Flick: "All'intervallo ho spronato la squadra, secondo tempo ottimo"

Una prova di forza mostruosa nel secondo tempo: il Bayern Monaco al 46' perdeva 0-2, ha finito il match dilagando 5-2. Una ripresa perfetta, molto felice nel post gara l'allenatore Hans Flick:"Abbiamo completamente cambiato approccio nella seconda frazione, era troppo brutto il primo tempo per essere vero-ha detto il trainer del Bayern in conferenza stampa-. Nel primo tempo abbiamo sbagliato parecchio, non abbiamo lottato a sufficienza sulle seconde palle. Per lunghi tratti in avvio noi non abbiamo costruito molto, mentre i nostri avversari sono stati più pericolosi perchè molto più decisi. All'intervallo ho spronato i ragazzi a fare meglio perchè il risultato non poteva essere questo, volevamo fare molto meglio nella ripresa e ce l'abbiamo fatta. Dopo questa reazione abbiamo giocato un gran bel calcio e abbiamo usato la nostra forza mentale per poter vincere la gara".